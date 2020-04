Boccia denuncia "business su test sierologici"/ "No speculazione su pelle italiani" (Di giovedì 16 aprile 2020) "Serve chiarezza sui test sierologici": così il ministro Francesco Boccia sugli esami al via in Lombardia e Veneto. Le parole dell'esponente Pd. Leggi su ilsussidiario Napoli - studentessa dell’Accademia di Belle Arti denuncia : “Un docente mi chiedeva foto hard e sesso - altrimenti mi avrebbe bocciata” (Di giovedì 16 aprile 2020) "Serve chiarezza sui": così il ministro Francescosugli esami al via in Lombardia e Veneto. Le parole dell'esponente Pd.

Dopo aver chiesto chiarezza alla scienza, il ministro Francesco Boccia pone l’attenzione sui test sierologici. Intervenuto ai microfoni di Coffee Break, il titolare degli Affari regionali e delle ...

Coronavirus, il governo: «In Lombardia depistano per coprire il caos, senza il nostro Dpcm non possono far nulla»

Il ministro alle Regioni, Francesco Boccia, che sarà oggi alla Fiera di Milano per accompagnare altri 60 medici ... Tanto più, che in «Lombardia c’è il caos», denuncia un ministro, «non sono neppure ...

