Arcuri sulla app per tracciare i contatti: "Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota" (Di giovedì 16 aprile 2020) L’app sul ‘contact tracing’ italiana Sarà “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”, la sperimentazione Sarà in alcune regioni pilota, poi verrà estesa. È Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza, a delineare uno scenario più chiaro per il sistema di tracciamento italiano del contagio del coronavirus a cui stanno lavorando il ministero dell’Innovazione e la Presidenza del Consiglio. Mentre oggi l’Europa ha dettato le regole per l’app: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà. Criteri che vedono il plauso del Garante Privacy Antonello Soro.“Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini”, ha sottolineato Arcuri, “speriamo possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento ... Leggi su huffingtonpost Niente sciocchezze a Pasqua e Pasquetta. Arcuri : “Il virus non è stato sconfitto - è ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada”

Niente sciocchezze a Pasqua e Pasquetta. Arcuri : “Il virus non è stato sconfitto - è ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Arcuri : “Siamo sulla strada giusta”. La Germania accoglie 10 pazienti italiani (Di giovedì 16 aprile 2020) L’app sul ‘contact tracing’ italiana; “unimportante nella gestionesuccessiva dell’emergenza”, la sperimentazione; in alcune regioni pilota, poi verrà estesa. È Domenico, commissario per l’emergenza, a delineare uno scenario più chiaro per il sistema di tracciamento italiano del contagio del coronavirus a cui stanno lavorando il ministero dell’Innovazione e la Presidenza del Consiglio. Mentre oggi l’Europa ha dettato le regole per l’app: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà. Criteri che vedono il plauso del Garante Privacy Antonello Soro.“Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini”, ha sottolineato, “speriamo possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento ...

HuffPostItalia : Arcuri sulla app per tracciare i contatti: 'Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota' - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Arcuri sulla app per tracciare i contatti: 'Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota' - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Arcuri sulla app per tracciare i contatti: 'Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota' - giuliog : RT @HuffPostItalia: Arcuri sulla app per tracciare i contatti: 'Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota' - GennaroIannotti : RT @HuffPostItalia: Arcuri sulla app per tracciare i contatti: 'Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota' -