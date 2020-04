Alberico Lemme sconfigge un grosso male: “Finalmente sono guarito” (Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articolo Alberico Lemme sconfigge un grosso male: “Finalmente sono guarito” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberico Lemme è ufficialmente guarito e non è più positivo al virus mondiale che sta mettendo in ginocchio il mondo intero: ha vinto la sua battaglia. Alberico Lemme è ufficialmente guarito: il noto farmacista, che è anche entrato nella casa del Grande Fratello, ha finalmente sconfitto il male che lo attanagliava da parecchie settimane. L’ultimo … Leggi su youmovies Alberico Lemme positivo al coronavirus : “mi hanno salvato la vita”

Coronavirus - contagiato anche Alberico Lemme che ringrazia i medici : "Abnegazione e professionalità nel servizio" -

Alberico Lemme - "Sono guarito dal Coronavirus"/ "I medici mi hanno salvato la vita" (Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articoloun: “Finalmenteguarito” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ufficialmente guarito e non è più positivo al virus mondiale che sta mettendo in ginocchio il mondo intero: ha vinto la sua battaglia.è ufficialmente guarito: il noto farmacista, che è anche entrato nella casa del Grande Fratello, ha finalmente sconfitto ilche lo attanagliava da parecchie settimane. L’ultimo …

bnotizie : Alberico Lemme guarisce dal coronavirus: `I cadetti? Mai soli, neppure quando ero ricoverto` – Libero Quotidiano - bnotizie : Alberico Lemme Covid 19 | Racconta | `Vivo per miracolo` FOTO - McCopp16 : @ValeRossignoli Secondo me è pronta per un confronto a tre da @carmelitadursocon Panzironi e quell’ Alberico Lemme.… - bnotizie : Alberico Lemme Covid 19 | Racconta | `Vivo per miracolo` FOTO - zazoomnews : Coronavirus contagiato anche Alberico Lemme che ringrazia i medici: Abnegazione e professionalità nel serviz… -