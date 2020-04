Addio a Brian Dennehy, l’attore di Rambo e Cocoon (Di giovedì 16 aprile 2020) Scompare a 81 anni Brian Dennehy, una grande figura di caratterista del cinema americano. La notizia è stata diffusa dalla figlia Elizabeth, in cui precisa che il padre è morto per cause naturali non collegate al Coronavirus. https://twitter.com/Dennehyeliza/status/1250828465223303168 Dennehy era nato il 9 luglio del 1938 a Bridgeport in Connecticut, da una famiglia di origini irlandesi e cattoliche. La sua è stata una carriera distesa lungo cinque decenni, con quasi duecento titoli, tra cinema, televisione e anche teatro. Proprio dalla tv era partito, nei tardi anni Settanta, con particine in serial come i polizieschi Kojak e Agente Pepper o il satirico MASH, passando per un genere assai popolare a cavallo tra Settanta e Ottanta, le storie dei ricchi potenti e corrotti, prima Dallas e poi, con un ruolo più consistente, Dynasty. Intanto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) Scompare a 81 anni, una grande figura di caratterista del cinema americano. La notizia è stata diffusa dalla figlia Elizabeth, in cui precisa che il padre è morto per cause naturali non collegate al Coronavirus. https://twitter.com/eliza/status/1250828465223303168era nato il 9 luglio del 1938 a Bridgeport in Connecticut, da una famiglia di origini irlandesi e cattoliche. La sua è stata una carriera distesa lungo cinque decenni, con quasi duecento titoli, tra cinema, televisione e anche teatro. Proprio dalla tv era partito, nei tardi anni Settanta, con particine in serial come i polizieschi Kojak e Agente Pepper o il satirico MASH, passando per un genere assai popolare a cavallo tra Settanta e Ottanta, le storie dei ricchi potenti e corrotti, prima Dallas e poi, con un ruolo più consistente, Dynasty. Intanto ...

La bravura e il talento di Brian Dennehy stanno nel non farsi del tutto ingabbiare nel ruolo, che solo in parte ripete in altri film. Gli anni Ottanta sono quelli di maggiore visibilità ...

L'intero mondo del cinema, e non, si stringe intorno alla famiglia di Brian Dennehy, che all'età di 81 anni ci ha lasciato poche ore fa: tra i ruoli più importanti della sua carriera quelli al fianco ...

La bravura e il talento di Brian Dennehy stanno nel non farsi del tutto ingabbiare nel ruolo, che solo in parte ripete in altri film. Gli anni Ottanta sono quelli di maggiore visibilità ...L'intero mondo del cinema, e non, si stringe intorno alla famiglia di Brian Dennehy, che all'età di 81 anni ci ha lasciato poche ore fa: tra i ruoli più importanti della sua carriera quelli al fianco ...