Accademia ED - Al via il Master Mobility Manager (Di giovedì 16 aprile 2020) Lunedì 20 avrà inizio il Master Mobility Manager di Accademia Editoriale Domus. Il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, darà il via alla prima giornata, a cui seguirà lintervento di Michele Bertoncello, Partner McKinsey & Company, su un tema quanto mai attuale, "Mobility sector: Trends & Perspectives in light of COVID-19".Decision maker al passo coi tempi. Il Master è la novità 2020 di Accademia ED. Realizzato in collaborazione con Quattroruote, Assolombarda, Amat e Fleet&Business, il corso è dedicato alle nuove figure professionali in grado di comprendere i profondi cambiamenti in tema di mobilità: lo scopo è formare una nuova generazione di Manager qualificati, in grado di inquadrare le nuove problematiche con soluzioni che vanno incontro alle smart city che si stanno formando, alle nuove ... Leggi su quattroruote Resistenze musicali - sabato il via ai concerti in streaming con l’Accademia di Santa Sofia

Galleria dell’Accademia : al via lavori per impianto aereazione tribuna David

Accademia di Santa Sofia - rinviato il concerto nella Basilica di San Bartolomeo (Di giovedì 16 aprile 2020) Lunedì 20 avrà inizio ildiEditoriale Domus. Il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, darà il via alla prima giornata, a cui seguirà lintervento di Michele Bertoncello, Partner McKinsey & Company, su un tema quanto mai attuale, "sector: Trends & Perspectives in light of COVID-19".Decision maker al passo coi tempi. Ilè la novità 2020 diED. Realizzato in collaborazione con Quattroruote, Assolombarda, Amat e Fleet&Business, il corso è dedicato alle nuove figure professionali in grado di comprendere i profondi cambiamenti in tema di mobilità: lo scopo è formare una nuova generazione diqualificati, in grado di inquadrare le nuove problematiche con soluzioni che vanno incontro alle smart city che si stanno formando, alle nuove ...

intornoAlTempo : RT @STABILO66907378: All'Accademia di Venezia c'è conservato l'Uomo Vitruviano di Leonardone Da Vinci. Solo questo ha #ilValoreDi tutte… - BombRtx : RT @STABILO66907378: All'Accademia di Venezia c'è conservato l'Uomo Vitruviano di Leonardone Da Vinci. Solo questo ha #ilValoreDi tutte… - STABILO66907378 : All'Accademia di Venezia c'è conservato l'Uomo Vitruviano di Leonardone Da Vinci. Solo questo ha #ilValoreDi tut… - with_hvnter : ‘ visto che non possiamo fare gli shooting in accademia, fateli via webcam ‘ Io : ?? - myriam_salerno : RT @concettalarocca: #Covid_19 e case riposo, Mons. Paglia (Pontif. Accademia Vita): 'Dovremmo lavorare perché questi luoghi non esitano pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia via La protesta di Italia Nostra: "Serve una sede adeguata per l’Accademia di Belle Arti" RavennaToday Sara, il sogno di Vienna e poi la fuga in treno per tornare a Copparo: «Spero finisca presto»

mentre la parte di danza specifica viene effettuata alcuni giorni alla settimana con tutti gli allievi collegati via video. E anche se la classica è la parte predominante, seguiamo anche lezioni di ...

17 aprile - Debutto on line della rassegna TEMPORA/CONTEMPORA AMA

In attesa della riapertura da venerdì 17 aprile alle ore 15.30 per quattro venerdì alle stessa ora prenderà il via un ciclo di presentazioni sulla piattaforma Zoom a cura dell’Accademia Mediterranea ...

mentre la parte di danza specifica viene effettuata alcuni giorni alla settimana con tutti gli allievi collegati via video. E anche se la classica è la parte predominante, seguiamo anche lezioni di ...In attesa della riapertura da venerdì 17 aprile alle ore 15.30 per quattro venerdì alle stessa ora prenderà il via un ciclo di presentazioni sulla piattaforma Zoom a cura dell’Accademia Mediterranea ...