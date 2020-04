A lezione da Google per fare ecommerce (Di giovedì 16 aprile 2020) Google lancia la piattaforma Grow my Store (immagine: Gabriele Porro)Si chiama Grow my store la nuova piattaforma gratuita che Google ha creato a per aiutare delle piccole e medie imprese italiane, che eseguono vendita di prodotti al dettaglio, a migliorare la loro presenza online. Secondo il 57% dei commercianti interpellati dall’associazione italiana del commercio elettronico, Netcomm, e Google, l’ecommerce è considerato il mezzo ideale per avviare facilmente e velocemente la propria attività di vendita. In un periodo nel quale le saracinesche di molti negozi rimangono abbassate, i commercianti stanno facendo molto affidamento sull’ecommerce per continuare a vendere i propri prodotti. Purtroppo non per tutti i commercianti è facile sviluppare in breve tempo le competenze specifiche necessarie per destreggiarsi nel mondo del commercio digitale. ... Leggi su wired "Insegna da casa" - il portale Google per aiutare gli insegnanti a fare lezione in remoto (Di giovedì 16 aprile 2020)lancia la piattaforma Grow my Store (immagine: Gabriele Porro)Si chiama Grow my store la nuova piattaforma gratuita cheha creato a per aiutare delle piccole e medie imprese italiane, che eseguono vendita di prodotti al dettaglio, a migliorare la loro presenza online. Secondo il 57% dei commercianti interpellati dall’associazione italiana del commercio elettronico, Netcomm, e, l’è considerato il mezzo ideale per avviare facilmente e velocemente la propria attività di vendita. In un periodo nel quale le saracinesche di molti negozi rimangono abbassate, i commercianti stanno facendo molto affidamento sull’per continuare a vendere i propri prodotti. Purtroppo non per tutti i commercianti è facile sviluppare in breve tempo le competenze specifiche necessarie per destreggiarsi nel mondo del commercio digitale. ...

Google lancia la piattaforma Grow my Store utili per alle piccole e medie imprese per capire i punti di forza e i talloni d'Achille dei loro siti di ecommerce. Google lancia la piattaforma Grow my ...

25 Partecipa al corso da computer, tablet o smartphone. https://www.gotomeet.me/VincenzoLapunzina/didattica-a-distanza—formazione-docenti Codice accesso:…docs.google.com. Come affermato dal ministro ...

