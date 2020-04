World of Warcraft aggiungerà il supporto per l'Xbox Adaptive Controller con l'espansione Shadowlands (Di mercoledì 15 aprile 2020) A differenza di altri MMO, World of Warcraft di Blizzard, che ha definito il genere, è stato lanciato su PC e non ha mai fatto il salto su console. Non ci sono ancora piani ufficiali per portare il gioco su console domestiche, ma gli sviluppatori stanno introducendo il supporto per Controller con l'imminente espansione Shadowlands.I dataminer hanno scoperto nel codice del gioco riferimenti al supporto per gamepad, portando alcuni a credere a un imminente annuncio di una versione console di WoW. Non sarà così così, ma Blizzard aggiungerà il supporto per l'Xbox Adaptive Controller.Scrivendo nei forum di WoW (tramite GamesRadar), il gestore della community Kaivax ha affermato che alcuni giocatori di WoW hanno utilizzato componenti aggiuntivi di terze parti come Console Port 39 per risolvere problemi di accessibilità. Lo sviluppatore sta ora ... Leggi su eurogamer Alle 15 : 30 un'imperdibile diretta con l'alpha di World of Warcraft : Shadowlands

