Una Yalta per il coronavirus

Al termine della pandemia qualcuno dovrà pagare il conto. Perché le centinaia di miliardi spesi per curare i malati e far ripartire l'economia non potranno essere solo a carico dei Paesi che le hanno spese.In poche settimane la Cina è passata da untore mondiale a benefattore dei popoli. Merito della diplomazia della mascherina, ossia di un pezzo di stoffa sapientemente usato per rifarsi l'immagine. Prendete l'Italia: a far cambiare la percezione nei confronti di Pechino sono bastati 42 servizi televisivi e radiofonici. Le sole reti del servizio pubblico hanno offerto 1.904 secondi, cioè più di mezz'ora di visibilità durante i tg, e oplà, l'influenza cinese ha perso a un tratto la sua virulenza, quasi che il Dragone c'entrasse poco o nulla con il coronavirus. L'operazione, che non riguarda solo il nostro Paese ma è stata messa in ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Yalta Lo scenario: il futuro dell'Europa tra Yalta e Versailles Il Mattino Il Decreto Trump sull'Italia e la nuova Yalta nel Mare Nostrum

Lo scenario: il futuro dell'Europa tra Yalta e Versailles

Avremo perciò nel futuro un mondo meno aperto e unitario, più ristretto e spezzettato, con più confini e limitazioni, che serviranno se non a proteggerci – visto che proprio quest’emergenza sanitaria ...

Avremo perciò nel futuro un mondo meno aperto e unitario, più ristretto e spezzettato, con più confini e limitazioni, che serviranno se non a proteggerci – visto che proprio quest'emergenza sanitaria ...