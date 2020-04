Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump sospende i finanziamenti e l’organizzazione Mondiale della sanità ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus sostiene il presidente americano i suoi ritardi sono costati vite umane la prende mi poteva essere contenuta immediata la reazione di Demis carica i suoi fallimenti dura la speaker Nancy pelosi è un disastro reazione incompetente non è il momento di ridurre le risorse ha detto il segretario generale dell’ONU finora negli Stati Uniti il virus ha causato oltre 25000 morti le perdite del PIL mondiale per covid-19 ammontano a quasi 9000 miliardi di dollari 2020/2021 più delle con il Giappone Germania messi insieme lo afferma il Fondo Monetario Internazionale sottolineando che per la prima volta ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il governatore di Rio de Janeiro positivo : “Restate a casa”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Trump sospende i finanziamenti all’Oms

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta (Di mercoledì 15 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump sospende i finanziamenti e l’organizzazione Mondiale della sanità ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus sostiene il presidente americano i suoi ritardi sono costati vite umane la prende mi poteva essere contenuta immediata la reazione di Demis carica i suoi fallimenti dura la speaker Nancy pelosi è un disastro reazione incompetente non è il momento di ridurre le risorse ha detto il segretario generale dell’ONU finora negli Stati Uniti il virus ha causato oltre 25000 morti le perdite del PIL mondiale per covid-19 ammontano a quasi 9000 miliardi di dollari/2021 più delle con il Giappone Germania messi insieme lo afferma il Fondo Monetario Internazionale sottolineando che per la prima volta ...

Corriere : Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Gentiloni: su Mes l’Italia è sovrana, può scegliere cosa fare. Il Tesoro lancia nuovo… - palmiottid : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultime #notizie dell'#Italia. #Prestiti garantiti dallo Stato, lunedì le prime erogazioni - alcinx : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultime notizie dal mondo. #Trump sospende i finanziamenti all’#Oms, in #Usa altri 2.228 morti in 24 ore https:… -