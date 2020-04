Software lecchesi nelle macchine a raggi X

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La Digitec ha realizzato i programmi degli strumenti medici in uso in questo periodo di emergenza - Questi dispositivi si trovano all’ospedale da campo a Bergamo e nello spazio Fiera di Milano appena concluso

Perché il lavoro non può e non deve fermarsi in quanto è fondamentale nella lotta al Covid19. L’azienda lecchese negli anni scorsi aveva contribuito a realizzare strumenti innovativi nella diagnostica ...Lecco, 13 aprile 2020 – Non si deve uscire ... BIBLIOTECA CIVICA - Sul fronte della lettura è stato esteroil servizio di biblioteca digitale MLOL, permettendo di effettuare il download di 4 ebook al ...