Satispay | anche nel 2019 protagonista pagamenti | +110% volume

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Nel, il sistema di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte, è di nuovo “nella transizione del mercato verso ielettronici”. I dati fotografati suldall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano rivelano che nell’ambito del segmento definito ‘Innovative Payments” “è di indiscussa portata la performance in Italia di uno strumento ‘disruptive” come, indipendente dai tradizionali circuiti di carte di credito o debito”, fa sapere l’app dei. Nel Mobile Payment in negozio analizzato dall’Osservatorio, ildel transato triplica rispetto al 2018 sfiorando 1,83 miliardi di euro nel. Di questi iltransato attraverso sistemi non Nfc (che quindi non sono ...