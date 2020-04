Russia, perché lo sviluppo dell’Artico sarà difficile e pieno di insidie (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella grande strategia approntata dal Cremlino per trarre profitto dal cambiamento climatico rientrano il ripopolamento e la rinascita della Siberia e dell’Estremo oriente e lo sviluppo infrastrutturale dell’Artico, regione che nei prossimi decenni potrebbe essere aperta ad un florido ed intenso traffico marittimo per via dell’arretramento dei ghiacciai e sulla quale, perciò, ha puntato lo sguardo anche la Cina. Fra l’agenda e la sua realizzazione, però, pesa la presenza di alcune incognite, prima fra tutte l’isolamento dal mercato occidentale del credito e dei beni dell’alta tecnologia. La Russia potrebbe non avere le risorse per sviluppare indipendentemente l’Artico – e neanche Siberia ed Estremo oriente. La decisione della Shell e i precedenti Nell’ambito del Forum Economico di San Pietroburgo 2019, il gigante ... Leggi su it.insideover Ginnastica - Svetlana Khorkina : “Rinviare le Olimpiadi? Una punizione di Dio perché hanno offeso la Russia”

Coronavirus - perché in Russia ci sono così pochi contagi? L’aumento dei casi di polmonite accende le paure : “Le autorità stanno mentendo”

Perché la Russia ha così pochi casi di contagio (e perché Putin non c’entra) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella grande strategia approntata dal Cremlino per trarre profitto dal cambiamento climatico rientrano il ripopolamento e la rinascita della Siberia e dell’Estremo oriente e loinfrastrutturale dell’Artico, regione che nei prossimi decenni potrebbe essere aperta ad un florido ed intenso traffico marittimo per via dell’arretramento dei ghiacciai e sulla quale, perciò, ha puntato lo sguardo anche la Cina. Fra l’agenda e la sua realizzazione, però, pesa la presenza di alcune incognite, prima fra tutte l’isolamento dal mercato occidentale del credito e dei beni dell’alta tecnologia. Lapotrebbe non avere le risorse per sviluppare indipendentemente l’Artico – e neanche Siberia ed Estremo oriente. La decisione della Shell e i precedenti Nell’ambito del Forum Economico di San Pietroburgo 2019, il gigante ...

LucianoCalemme : @Jajo_4 @mgmaglie Che forse in Asia come in Russia non sono censiti tutti i casi di contagio perché non fanno tanti… - BorgoDaniele : @matteorenzi Quindi Usa, Gran Bretagna, Giappone, Cina, Russia ecc bisogna già considerarle fallite? Perché continu… - rudy55 : @antoniopolito1 @ferrarailgrasso Come fa a fotografare una cosa simile? Certo un magnifico eloquio e uno sfoggio di… - Fitsongs69 : Notizie dei sovranisti che'in Russia tutto bene, perché non fanno entrare nessuno'? - Andrea20897562 : @GiuseppeConteIT dai sii onesto, siamo senza soldi. Ora devi decidere, o si fa da soli (improbabile) oppure ci vend… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia perché Coronavirus ultime notizie: negli Usa record di contagi, più di Italia e Cina. Superati i 500mila casi nel mondo, 23mila vittime. Bce, Lagarde in autoisolamento Il Sole 24 ORE