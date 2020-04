Roma: due ubriachi sorpresi a rubare in un bar, denunciati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – Un Romano di 42 anni e un cittadino domenicano di 26, entrambi disoccupati e con precedenti, sono stati denunciati nella notte dai Carabinieri della stazione di Roma Città Giardino con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. L’accusa è di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due, poco dopo le 2 di notte, sono stati sorpresi dalla pattuglia dei Carabinieri mentre stavano cercando di compiere un furto all’interno di un esercizio commerciale, situato in via Val Cristallina, all’angolo con viale Tirreno. I due, in evidente stato di ebbrezza, hanno aggredito i militari nel tentativo di allontanarsi ma sono stati definitivamente bloccati con l’intervento di altri equipaggi di Carabinieri del Nucleo Radiomobile, inviati in ausilio. Leggi su romadailynews Coronavirus - giallo alla Roma : calciatore si allena fuori casa insieme ad altre due persone [NOME e DETTAGLI]

Sono le Venti (Nove) - a due passi da Roma il paese con zero contagi da Covid : il racconto da Bellegra. Il sindaco : “Misure già dal 3 marzo”

Roma - scontro tra un’auto e un tram : ferite due ragazze di 22 e 17 anni (Di mercoledì 15 aprile 2020)– Unno di 42 anni e un cittadino domenicano di 26, entrambi disoccupati e con precedenti, sono statinella notte dai Carabinieri della stazione diCittà Giardino con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. L’accusa è di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due, poco dopo le 2 di notte, sono statidalla pattuglia dei Carabinieri mentre stavano cercando di compiere un furto all’interno di un esercizio commerciale, situato in via Val Cristallina, all’angolo con viale Tirreno. I due, in evidente stato di ebbrezza, hanno aggredito i militari nel tentativo di allontanarsi ma sono stati definitivamente bloccati con l’intervento di altri equipaggi di Carabinieri del Nucleo Radiomobile, inviati in ausilio.

RealPiccinini : Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una pa… - repubblica : Torino, gli infermieri di rinforzo mandati da Roma finiscono subito in isolamento: due malati di coronavirus - ItalyMFA : ?? Due giovani voci per un omaggio a due grandi città #Napoli e #Roma #OsvaldoDiDio canta ‘O sole mio e… - 79_carmine : RT @RealPiccinini: Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una passion… - Marg82034566 : Abbiamo un baldo cavaliere che soggiorna in terra straniera, e in quel di Roma una dolce pulzella dai lunghi capell… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Coronavirus, in provincia di Roma due casi su tre nelle case di riposo. Tre i cluster più preoccupanti RomaToday Roma, trovato morto nel suo letto forse per un malore: sopralluogo della scientifica

Giallo in via Pisino, al Prenestino. Un uomo di 40 anni, F.C., è stato trovato morto sul letto nella sua abitazione. La scoperta è stata fatta martedì pomeriggio dopo che per due giorni nessuno aveva ...

Coronavirus, F. Boccia: valutiamo aumento a 800 euro per autonomi

Con queste parole il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, Francesco Boccia, ha risposto in un'intervista su Rtl 102.5, ad una domanda sul possibile aumento da 600 a 800 euro del contributo ...

Giallo in via Pisino, al Prenestino. Un uomo di 40 anni, F.C., è stato trovato morto sul letto nella sua abitazione. La scoperta è stata fatta martedì pomeriggio dopo che per due giorni nessuno aveva ...Con queste parole il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, Francesco Boccia, ha risposto in un'intervista su Rtl 102.5, ad una domanda sul possibile aumento da 600 a 800 euro del contributo ...