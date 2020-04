Negozi di abbigliamento al collasso, Palmieri di Carpisa-Yamamay: “Niente sarà come prima” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Carlo Palmieri (Carpisa-Yamamay), vicepresidente di Sistema Moda Italia, a Fanpage.it: "La Campania rischia di azzerare una eccellenza nella produzione. La crisi Covid è una tragedia. Da due mesi i Negozi sono chiusi, il fatturato è crollato del 95% e il problema maggiore lo vedremo con la stagione autunno-inverno 2020. Dopo la pandemia nulla sarà come prima, dovremo puntare sull'e-commerce. Al Governo chiediamo investimenti e l'azzeramento di affitti e tributi per l'anno in corso". Leggi su fanpage In Campania riaprono i negozi di abbigliamento per bambini : molte telefonate ma pochi clienti

In Piemonte librerie - cartolerie e negozi di abbigliamento per neonati resteranno chiusi

In Campania librerie e cartolerie resteranno chiuse fino al 3 maggio - e i negozi di abbigliamento per neonati potranno aprire parzialmente

