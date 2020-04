Muore a 11 anni fulminato dal castello gonfiabile regalatogli dai genitori

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In questo periodo di quarantena, oltre che per la situazione, chi ha figli si preoccupa del benessere dei bambini: le scuole sono chiuse e i piccoli trascorrono il tempo solo con i, senza la possibilità di avere contatti con i coetanei. La situazione è seria ed è normale che icerchino di fare il massimo per i propri figli cercando di trovare dei passatempi che facciano loro accusare meno il periodo drammatico che stiamo vivendo. Per questo idi Pedre de Beer avevano acquistato per il figlio di 11e per sua sorella un. Per farlu divertire, per farli svagare e per non far loro accusare troppo l’isolamento. Ma quello che doveva essere un dono speciale è diventato un incubo. A causa di quel, infatti, Pedre è morto. È successo a Heidelberg, nella provincia di ...