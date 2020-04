Manchester City, De Bruyne: in cosa il belga è unico (Di mercoledì 15 aprile 2020) De Bruyne è il principale leader tecnico del Manchester City. Ha numeri incredibili in zona di rifinitura, tra assist e passaggi chiave De Bruyne è forse il centrocampista migliore al mondo oggi. Si tratta di un rifinitore di livello sublime, con dati impressionanti: 16 assist fin qui in Premier League, per distacco il primatista. Inoltre, è anche in testa per quanto riguarda i passaggi chiave: 75 fino a questo momento. Oltre a essere un incredibile generatore di occasioni, è interessante osservare quanto i suoi passaggi chiave arrivino quasi totalmente su azione: ben 72, come riportano i dati di Whoscored.com. Anche questo è un record in Premier (al secondo posto c’è Grealish con 57). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Manchester City - De Bruyne : non solo assist - ecco l’altro record del belga

Cancelo Barcellona : proposto uno scambio al Manchester City

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Corriere dello Sport: il Manchester City punta Douglas Costa Goal.com Manchester City, De Bruyne: in cosa il belga è unico

Cristiano Ronaldo, dal Portogallo arriva l'importante rivelazione di Bernardo Silva

Bernardo Silva, calciatore del Manchester City, in piena emergenza Covid ha fatto una importante rivelazione su Cristiano Ronaldo, che avrebbe suggerito ai suoi compagni di squadra della nazionale ...

