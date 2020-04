La Gamescom 2020 si terrà in forma di evento digitale (Di mercoledì 15 aprile 2020) A causa della recente (e ancora in corso purtroppo) pandemia di Coronavirus, in quasi tutte le nazioni sono vietate ogni forma di aggregazione, naturalmente ricadono in questa categoria anche le varie fiere a tema videoludico.Com'è ormai noto, la Germania ha da poco emesso un'ordinanza che di fatto proibisce qualsiasi manifestazione pubblica fino al 31 agosto 2020, che tra le altre cose colpisce in pieno la Gamescom 2020. Poco dopo la pagina Twitter dell'evento ha comunicato ai fan che l'evento è ufficialmente annullato, tuttavia si ripiegherà con un evento digitale."Anche se al momento non tutti i dettagli sono noti, il divieto a livello nazionale di eventi importanti fino alla fine di agosto influenzerà anche la pianificazione di Gamescom 2020. L'evento si svolgerà sicuramente in digitale! Forniremo ulteriori informazioni a breve." - riporta il ... Leggi su eurogamer Gamescom 2020 cancellata causa Coronavirus : ormai è quasi certezza

La gamescom 2020 si svolgerà come da programma ma in digitale

Gamescom 2020 : il formato digitale si espande - ma la decisione finale sullo show fisico si avrà a maggio (Di mercoledì 15 aprile 2020) A causa della recente (e ancora in corso purtroppo) pandemia di Coronavirus, in quasi tutte le nazioni sono vietate ognidi aggregazione, naturalmente ricadono in questa categoria anche le varie fiere a tema videoludico.Com'è ormai noto, la Germania ha da poco emesso un'ordinanza che di fatto proibisce qualsiasi manifestazione pubblica fino al 31 agosto, che tra le altre cose colpisce in pieno la. Poco dopo la pagina Twitter dell'ha comunicato ai fan che l'è ufficialmente annullato, tuttavia si ripiegherà con un."Anche se al momento non tutti i dettagli sono noti, il divieto a livello nazionale di eventi importanti fino alla fine di agosto influenzerà anche la pianificazione di. L'si svolgerà sicuramente in! Forniremo ulteriori inzioni a breve." - riporta il ...

GianlucaOdinson : Gamescom 2020 annullata per colpa del Coronavirus: l'evento di Colonia sarà solo digitale - Aggiornata - Eurogamer_it : La Gamescom 2020 si terrà in forma di evento digitale - Asgard_Hydra : Gamescom 2020 annullata per colpa del Coronavirus: l'evento di Colonia sarà solo digitale? - Asgard_Hydra : Gamescom 2020 cancellata, arriva l’ufficialità - Asgard_Hydra : Gamescom 2020: annullata anche la fiera di Colonia, arriva l'ufficialità -