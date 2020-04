Incidente mortale sulla SS 170 Andria-Barletta: un morto e due feriti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un morto e due feriti trasportati in ospedale: è il bilancio di un Incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada 170 Andria - Barletta, zona Moltaltino. Due automobili, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la rimozione dei mezzi. Leggi su fanpage È Filippo Pretesti di Bagheria la vittima dell’incidente mortale in via Messina Marine

Tragico incidente mortale in via Messina Marine - un morto e tre feriti (VIDEO)

Tragico incidente mortale in via Messina Marine - un morto e tre feriti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Une duetrasportati in ospedale: è il bilancio di unstradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggistrada 170, zona Moltaltino. Due automobili, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la rimozione dei mezzi.

VideoAndria : #andria: Incidente mortale sulla Andria-Barletta, feriti trasportati in ospedale - PalermoToday : VIDEO | L'impatto mortale in via Messina Marine, le immagini dal luogo dell'incidente - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Incidente mortale, nonostante le strade sgombre per l'epidemia, questo pomeriggio sulla provinciale per #Monticolo. http… - TgrAltoAdige : Incidente mortale, nonostante le strade sgombre per l'epidemia, questo pomeriggio sulla provinciale per #Monticolo.… - zazoomblog : Tragico incidente mortale in via Messina Marine un morto e tre feriti - #Tragico #incidente #mortale #Messina… -