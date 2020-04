Il paradiso delle signore settimana 20-24 aprile 2020 | un sogno si avvererà

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilè piaciuto a molti per la spontaneità della vita all’interno del magazzino più grande di Milano. Così come nella realtà vengono vissute gioie e dolori. Durante ladal 20 al 24si avvererà un, Ludovica sposerà Riccardo. le anticipazioni dell’amata soap targata Rai 1, trasmessa ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 15.40 alle ore 15.40 mostreranno che Federico uscirà dalla sala operatoria, ritornerà a fare a meno della sedia a rotelle? Ilanticipazionili: come andrà a finire tra Salvatore e Gabriella? Federico riuscirà a superare l’intervento ed uscirà dalla sala operatoria. Le speranze saranno molte, camminerà nuovamente da solo? Marta sverrà, probabilmente, la cura per ...