‘Gf Vip 4’ | Sossio Aruta replica duramente al marito di Fernanda Lessa | “Dio li fa e poi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Continuano a non placarsi gli animi tra gli ormai ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip giunta alla quarta edizione che si è conclusa la scorsa settimana. Questa volta i protagonisti sono stati Luca Zocchi,di– che aveva già avuto in precedenza uno scontro social con Ursula Bennardo – e l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Il tutto sembra essere partito da alcune critiche mosse dae da Ursula – oltre che dall’influencer Deianira Marzano – nei confronti del video pubblicato dallain cui finge di pugnalarsi con delle forbici. A prendere le difese della moglie è stato Luca che tramite delle Instagram Stories ha tuonato: Mi state mandando tanti video di Zonzo e Ursula in cui parlano di visibilità, la visibilità sinceramente da una coppia che si ...