Demi Lovato dice di non essere più amica di Selena Gomez e rischia di fare un disastro

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sono cresciute insieme nella grande famiglia della Disney e sono sempre state amiche. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e il loro rapporto si è incrinato, a confermarlo è stata proprio la cantante di Sorry Not Sorry ad Harper’s Bazaar. Il giornalista ha chiesto allacosa pensasse del bel post di supporto che lale aveva dedicato lo scorso gennaio, durante la sua performance ai Grammy.è stata abbastanza sintetica, ha detto che vorrà sempre bene a, ma che non sono più amiche. “Quando cresci con qualcuno, avrai sempre affetto per lui. Ma io non sono più sua, quindi il suo post su Instagram mi è sembrato… Avrò sempre amore per lei e le auguro nient’altro che il meglio”. “Quindi quel post Instagram mi è sembrato...” ...