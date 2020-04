Definiti i criteri per i test sierologici (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto apprende l’ANSA, ha definito e validato i criteri e le caratteristiche dei test sierologici che dovranno essere utilizzati per la campagna nazionale che coinvolgerà un campione di circa 150mila persone, suddivise per profilo lavorativo, genere e 6 fasce di età. A breve sarà pubblicato un bando con indicazioni sulle tipologie.La procedura per i test sierologici era iniziata nella giornata di ieri, e dovrebbero consentire di individuare i potenziali ‘immunizzati’ dal coronavirus. Il commissario Domenico Arcuri, infatti, avrebbe avuto ieri sera dal governo l’incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei test. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto apprende l’ANSA, ha definito e validato ie le caratteristiche deiche dovranno essere utilizzati per la campagna nazionale che coinvolgerà un campione di circa 150mila persone, suddivise per profilo lavorativo, genere e 6 fasce di età. A breve sarà pubblicato un bando con indicazioni sulle tipologie.La procedura per iera iniziata nella giornata di ieri, e dovrebbero consentire di individuare i potenziali ‘immunizzati’ dal coronavirus. Il commissario Domenico Arcuri, infatti, avrebbe avuto ieri sera dal governo l’incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei

Il Comitato tecnico scientifico ha definito e validato i criteri e le caratteristiche dei test sierologici che dovranno essere utilizzati per la campagna nazionale che coinvolgerà un campione di circa ...

