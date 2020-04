Cucinare ci salverà | il cibo in quarantena | un’ancora di salvezza per la mente

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 aprile 2020) «Stiamo vivendo in una dimensione sospesa, dove viene a mancare la scansione del tempo, dove perdersi diventa facile. Ilrappresenta un’ancora che consente di mantenersi attaccati alla realtà. Ma non solo, le valenze delsono molteplici, e tutte emergono in questi giorno, a partire da quella di cura primaria». A parlare è la dottoressa Federica Citterio, psicologa ad indirizzo sistemico relazionale e terapeuta EMDR. Lo scorrere del tempo, l’accudire se stessi e le persone che amiamo, il semplice istinto di sopravvivenza:, sedersi a tavola, anche sempliceacquistare ilsono azioni che in questi giorni si caricano di significato. Può sembrare banale, ma ilassicura un senso di continuità temporale: non esistono più ritmi scanditi, soprattutto per chi non ha impegni di telelavoro. «Preparare ...