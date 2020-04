Coronavirus, 104 Rsa non in regola. In Piemonte perse mail dei medici di famiglia (Di mercoledì 15 aprile 2020) 104 Rsa non in regola in Italia. Le indagini hanno evidenziato carenze igieniche e sovraffollamento. ROMA – Sono 104 le Rsa non in regola in Italia. Secondo un’indagine condotta dai carabinieri del Nas, almeno una struttura per anziani su sei ha presentato delle irregolarità relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività di Coronavirus. In particolare i militari hanno evidenziato un sovraffollamento e delle carenze igieniche che hanno portato alla diffusione del Covid-19. Le Forze dell’Ordine hanno denunciato 61 persone e chiuse 15 attività ricettive. I pazienti sono stati trasferiti in altri centri. Controlli in tutta Italia I controlli sono stati effettuati in tutta Italia. Come riportato dall’Huffington Post, gli accertamenti più significativi sono avvenuti a Taranto, ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 104.000 i positivi in Italia. Gdf in Regione Lombardia. In Piemonte obbligo di mascherine dal 4 maggio – DIRETTA

