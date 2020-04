Certificazione unica 2020: regole per minimi e forfetari. Istruzioni e scadenze (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Certificazione unica (CU) deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta per indicare i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, dallo scorso anno, quelli relativi ai contratti di locazione breve. Il modello che viene rilasciato al percettore delle somme, è quello “sintetico”. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il Modello 730/2020 precompilato può avvenire entro il 31 ottobre 2020. > Speciale Modello 730: tutte le novità < Coronavirus: proroghe dichiarazioni redditi Quest’anno l’invio ordinario del 7 marzo (che sarebbe slittato al 9 marzo) essendo il 7 sabato, a seguito dell’emergenza ... Leggi su leggioggi Certificazione Unica 2020 - nuova scadenza 30 aprile : istruzioni e novità

Calendario fiscale 2020: scadenze fiscali Dl Liquidità e Cura Italia

Proroga consegna Certificazione unica 2020 dal 31 marzo al 30 aprile senza sanzioni. proroga scadenze fiscali aprile e maggio 2020 per versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, ...

