"Beato lui che...". Sallusti da stra-godere: fango sulla Lombardia? Attenzione alla faccia di Travaglio mentre viene umiliato (Di mercoledì 15 aprile 2020) I deliri di Marco Travaglio, le sue vergognose accuse alla Lombardia, hanno stufato tutti, o quasi. Ma Marco Manetta non cambia copione, ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la puntata è quella di martedì 14 aprile. Peccato però che ospite parimenti in collegamento ci sia Alessandro Sallusti, il quale carica a testa bassa il direttore del Fatto Quotidiano ossessionato dalla volontà di difendere Giuseppe Conte e, dunque, di attaccare con bava alla bocca tutto ciò che è Lombardia e Lega. Il tema era quello dei morti e dei contagi nelle case di riposo, vicenda per la quale, va da sé, secondo il monomaniaco Travaglio la colpa è interamente del Pirellone. Parole che però Sallusti non può tollerare: "Beato lui che sa tutto... - afferma rivolgendosi a Travaglio -, Sa che le persone infettate nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) I deliri di Marco Travaglio, le sue vergognose accuse, hanno stufato tutti, o quasi. Ma Marco Manetta non cambia copione, ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la puntata è quella di martedì 14 aprile. Peccato però che ospite parimenti in collegamento ci sia Alessandro, il quale carica a testa bassa il direttore del Fatto Quotidiano ossessionato dvolontà di difendere Giuseppe Conte e, dunque, di attaccare con bavabocca tutto ciò che èe Lega. Il tema era quello dei morti e dei contagi nelle case di riposo, vicenda per la quale, va da sé, secondo il monomaniaco Travaglio la colpa è interamente del Pirellone. Parole che perònon può tollerare: "lui che sa tutto... - afferma rivolgendosi a Travaglio -, Sa che le persone infettate nelle ...

Noovyis : ('Beato lui che...'. Sallusti da stra-godere: fango sulla Lombardia? Attenzione alla faccia di Travaglio mentre vie… - panic193 : RT @dudina020304: #ciavarrini E che dire Clizia...beato il nostro Paolo, che poi neanche lui scherza... Siete stupendi?? la coppia più invid… - tutto_travaglio : #Coronavirus, Alessandro Sallusti vs Marco Travaglio: 'Beato lui che sa tutto, sa che i pazienti delle RSA infettat… - emaparr : @FilSava @gloquenzi Peggio per lui?...tuo fratello è l’uomo più fortunato del mondo! “Come frecce in mano a un er… - mimmoamber : RT @dudina020304: #ciavarrini E che dire Clizia...beato il nostro Paolo, che poi neanche lui scherza... Siete stupendi?? la coppia più invid… -

Ultime Notizie dalla rete : Beato lui Coronavirus, Alessandro Sallusti vs Marco Travaglio: "Beato lui che sa tutto, sa che i pazienti delle RSA infettati da Gallera" La7 Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti carica Marco Travaglio: "Lombardia? Beato lui che sa tutto". La faccia del direttore del Fatto

Parole che però Sallusti non può tollerare: "Beato lui che sa tutto... - afferma rivolgendosi a Travaglio -, Sa che le persone infettate nelle Rsa le ha portate direttamente Giulio Gallera", conclude ...

Giulio “Mark” Dispenza a cuore aperto: Mark Bresciano, Sicilia e Santostefanese

mi fermavo ogni giorno a fine allenamento a battere i rigori con lui. Il numero 10 da cui ho imparato di più». A guidare questa fantasquadra dalla panchina c’è Fabio Amandola, il suo tecnico nelle ...

Parole che però Sallusti non può tollerare: "Beato lui che sa tutto... - afferma rivolgendosi a Travaglio -, Sa che le persone infettate nelle Rsa le ha portate direttamente Giulio Gallera", conclude ...mi fermavo ogni giorno a fine allenamento a battere i rigori con lui. Il numero 10 da cui ho imparato di più». A guidare questa fantasquadra dalla panchina c’è Fabio Amandola, il suo tecnico nelle ...