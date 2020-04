Astronomia | CIMON-2 debutta con successo sulla ISS

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020)-2, versione aggiornata di, l’assistente per gli astronauti, progettato e costruito da Airbus per conto dell’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), ha dimostrato tutte le sue capacità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS – International Space Station) durante i test iniziali. Il dimostratore tecnologico sferico volante, dotato di intelligenza artificiale (AI), ha dimostrato alcune delle sue particolarità interagendo con l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano.-2 ha iniziato il suo viaggio verso l’ISS il 5 dicembre 2019 con un lancio dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, sul volo di rifornimento CRS-19 e dovrebbe rimanere sull’ISS per almeno tre anni. Il team che ha sviluppato il progetto può già utilizzare i risultati, ...