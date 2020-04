Una Vita Anticipazioni del 15 e 14 aprile 2020 | Samuel colpirà Telmo e Lucia

LegaSalvini : ??«Com’è possibile che dopo 40 anni di lavoro, una vita di sacrifici, ci si possa ridurre così? Sono in ginocchio, m… - angelomangiante : È terribile ciò che continua ad accadere in troppi ospizi. Anziani infettati e lasciati soli a morire. I più fragil… - amnestyitalia : Il virus non discimina, i governi sì. Per questo è importante amplificare la voce delle persone più vulnerabili, ch… - patepit : RT @hadoheddo: L'allevamento intensivo di animali è una delle più gravi cause d'inquinamento del pianeta. Ma quanti occidentali sono dispos… - Profilo3Marco : RT @QRepubblica: 'Dobbiamo mettere a disposizione la nostra dignità e la nostra libertà, l'interrogativo resta: è una vita che valga la pen… -

Una Vita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Una Vita