Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 07 | 10

(Di martedì 14 aprile 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio riaprono Dodge librerie cartolerie negozi di abbigliamento per l’infanzia con differenze però da regione a regione il governo studia Intanto un possibile anticipo della fase 2 per far ripartire alcune attività già dalla prossima settimana moda Automotive e metallurgia in testa andremo al mare quest’estate assicura da Sottosegretario Bonaccorsi da domani il bonus da €600 sui conti correnti degli autonomi in Italia il calo dei malati e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in controtendenza la Lombardia con un momento di contagio e morti le vittime livello nazionale hanno superato Quota 20 mila tasti avanti sulle Cure inizieranno a fine Aprile test sull’uomo del vaccino messo a punto da un’azienda di Pomezia con ...