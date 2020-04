Szczesny sbotta | “I mani di De Ligt non erano rigori | gli arbitri lo hanno ammesso e

Leggi su bufale

(Di martedì 14 aprile 2020) Nelle scorse oreha intervistato sul canale YouTube “Foot Truck” il compagno di squadra De, evidenziando soprattutto quanto accaduto nella prima parte della stagione italiana al giovane campione olandese. Il portiere bianconero si è soffermato principalmente suifischiati contro il difensore bianconero per i vari falli di mano. A tal propositoha fatto presente come in un incontro tra glisia stato piuttosto chiaro come i falli di mano di De, principalmente quelli di Lecce e Torino, in realtà nonda considerarsi come calci di rigore. Invece i giornali non neparlato, lasciando il giovane difensore in balìa della stampa, con continui processi assolutamente inutili. Secondoi giornali amano parlare soprattutto quando c’è di mezzo la Juventus e creare polemiche inutili....