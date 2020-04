Scuole | le aule riaprono solo a settembre (Di martedì 14 aprile 2020) Sembra che la riapertura delle Scuole non avvenga in quest’anno scolastico ma che dovremo attendere ancora. Gli esami di maturità saranno modificati Una decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma è sempre più probabile che la riapertura della scuola sarà solo a settembre, con il nuovo anno scolastico. Lo dicono con insistenza i consulenti … L'articolo Scuole le aule riaprono solo a settembre è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Napoli - Coronavirus : de Magistris chiude le scuole fino a sabato per “sanificare” le aule (Di martedì 14 aprile 2020) Sembra che la riapertura dellenon avvenga in quest’anno scolastico ma che dovremo attendere ancora. Gli esami di maturità saranno modificati Una decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma è sempre più probabile che la riapertura della scuola sarà, con il nuovo anno scolastico. Lo dicono con insistenza i consulenti … L'articololeè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

unblogdiclasse : RT @IsaInghirami: @HuffPostItalia @sedmagis In Italia le scuole non sono affatto ferme. Stiamo lavorando full time con la #DAD dal 5 marzo… - IsaInghirami : RT @IsaInghirami: @HuffPostItalia @sedmagis In Italia le scuole non sono affatto ferme. Stiamo lavorando full time con la #DAD dal 5 marzo… - IsaInghirami : @HuffPostItalia @sedmagis In Italia le scuole non sono affatto ferme. Stiamo lavorando full time con la #DAD dal 5… - fabbrini1 : @eziomauro @repubblica I soldi servono per mettere in sicurezza aule dare mascherine e disinfettante a tutti coloro… - pbrex668 : RT @GeopoliticalCen: finisce intorno al 10 giugno. Inutile quindi per noi tornare in classe per 30 giorni, impensabile poi tenere lezioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aule Scuole | le aule riaprono solo a settembre CheDonna.it Video lezioni ai bimbi dell'asilo: ad Aidomaggiore l'innovativo progetto

"Siamo convinte che, nonostante questo periodo particolare che ci costringe a stare lontane dalle nostre aule e soprattutto dai nostri bambini, l'attivazione della scuola a distanza può essere un ...

Scuole | le aule riaprono solo a settembre

Un segnale che le lezioni tanto presto non riprenderanno. SULLO STESSO ARGOMENTO: Il decreto scuola spiegato con semplicità: esami, bocciature e altro Il termine ultimo per riaprire le aule sarà tra ...

"Siamo convinte che, nonostante questo periodo particolare che ci costringe a stare lontane dalle nostre aule e soprattutto dai nostri bambini, l'attivazione della scuola a distanza può essere un ...Un segnale che le lezioni tanto presto non riprenderanno. SULLO STESSO ARGOMENTO: Il decreto scuola spiegato con semplicità: esami, bocciature e altro Il termine ultimo per riaprire le aule sarà tra ...