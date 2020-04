Record di sanzioni per violazione del divieto di spostamento a Pasquetta (Di martedì 14 aprile 2020) SI teme va il week di Pasqua per quanto riguarda le inadempienze delle misure restrittive e proprio per questo erano stati previsti controlli più serrati per evitare l’esplosione di nuovi focolai di contagio. Se per quanto riguarda la Campania i numeri parlano di una situazione sotto controllo, per quanto riguarda i dati nazionali c’è stato un Record di multe. Sono state, infatti, 16.545 in tutto le persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura. A rendere noti questi dati è il Viminale. Le forza di Polizia nella giornata di ieri hanno registrato un boom di ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - a Pasquetta sanzioni record per violazione del divieto di spostamento

SI teme va il week di Pasqua per quanto riguarda le inadempienze delle misure restrittive e proprio per questo erano stati previsti controlli più serrati per evitare l'esplosione di nuovi focolai di contagio. Se per quanto riguarda la Campania i numeri parlano di una situazione sotto controllo, per quanto riguarda i dati nazionali c'è stato un record di multe. Sono state, infatti, 16.545 in tutto le persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura. A rendere noti questi dati è il Viminale.

Coronavirus, 177 sanzionati a Pasqua La gita di Pasquetta è rimandata: autostrada A1 vuota a Parma in riproduzione.... Condividi Per quanto riguarda le persone sanzionate si tratta del record da ...

Coronavirus Italia sanzioni Pasquetta | Mentre il Governo chiede sforzi al popolo italiano per evitare un'ulteriore diffusione del Coronavirus, tanti scelgono di violare le regole. La giornata di ...

