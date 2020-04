Rai: Airola (M5S), ‘Lega o ci è o ci fa, prima propaganda poi cittadini’ (2) (Di martedì 14 aprile 2020) (Adnkronos) – “Ne cito giusto tre che Tiramani, da leghista ricorderà… per esempio, che era stato firmato il Mes – falso -, che il Cdm nel 2011 sotto il governo Berlusconi era contro il Mes – falso, lo hanno ratificato loro -. E ancora: che la Svizzera starebbe accreditando 500 mila franchi (oltre 450 mila euro) sul conto di molte imprese – falso. Capisco che la Lega veda lo spazio tv solo per diffondere bufale, allarmare i cittadini e mettere in difficoltà il governo. Ma c’è che chi dice la verità. E ci sono testate giornalistiche che alla verità danno valore”, conclude. L'articolo Rai: Airola (M5S), ‘Lega o ci è o ci fa, prima propaganda poi cittadini’ (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Rai : Airola (M5S) - 'lottizzazione nauseabonda - da partiti vera bulimia'

