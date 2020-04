“Non solo non hanno mosso un dito, ora vogliono chiuderci in casa”, Salvini contro l’Ue (Di martedì 14 aprile 2020) “Nel rispetto delle norme della salute, faremo il possibile e l’impossibile per far riaprire chi può, in sicurezza, il prima possibile, perché pensare di star chiusi altre settimane o altri mesi porterà al disastro economico. Sarebbe una follia gettare nello sconforto milioni di cittadini… Mi auguro che la signora tedesca sia smentita il prima possibile e che si possa uscire il prima possibile”. “Gli italiani hanno capito che qualcosa non funziona” Così Matteo Salvini, parlando delle riaperture nel Paese, soprattutto in evidente contrasto con quanto invece affermato dalla presidente della Commissione Ue, secondo la quale, soprattutto gli anziani, dovrebbero rimanere chiusi in casa fino alla fine dell’anno. “Mi rifiuto di pensarlo – sbotta il leader del Carroccio – Sull’Europa credo ... Leggi su italiasera Disney+ censura il “lato b” di Deryl Hannah in “Una sirena a Manhattan” e i fan protestano : “Non solo inutile - ma anche mal fatta”

Ue - viceministro Misiani : “Non useremo il Mes - solo i fondi per cassa integrazione e imprese. Decreto aprile? Più consistente del dl marzo”

Il San Raffaele di Milano : “Non solo polmonite per coronavirus - in casi più gravi tromboembolie” (Di martedì 14 aprile 2020) “Nel rispetto delle norme della salute, faremo il possibile e l’impossibile per far riaprire chi può, in sicurezza, il prima possibile, perché pensare di star chiusi altre settimane o altri mesi porterà al disastro economico. Sarebbe una follia gettare nello sconforto milioni di cittadini… Mi auguro che la signora tedesca sia smentita il prima possibile e che si possa uscire il prima possibile”. “Gli italianicapito che qualcosa non funziona” Così Matteo, parlando delle riaperture nel Paese, soprattutto in evidente contrasto con quanto invece affermato dalla presidente della Commissione Ue, secondo la quale, soprattutto gli anziani, dovrebbero rimanere chiusi in casa fino alla fine dell’anno. “Mi rifiuto di pensarlo – sbotta il leader del Carroccio – Sull’Europa credo ...

pietroraffa : 'C'è una persona che sta correndo! Calzoncini azzurri, magliettina verde, cappellino bianco. Sta scappando!'. Guar… - reportrai3 : São Félix do Xingu, Brasile. Padre Danilo, saveriano: «: «Qua attorno c’era la foresta. I tagliatori di legna tagli… - NicolaPorro : ?? Il premier #Conte, nella conferenza del 6 aprile, parlò dei ?????? ???????????????? messi a disposizione dal #Governo come “… - TeoCap : Ma tu guarda. Una polmonite non da #covid19. E io che credevo ormai esistesse solo il #coronavirus. - acclara01 : @PLCastagnetti @enanias lei vuole solo fare polemica in quanto conosce bene i motivi della posizione italiana sul m… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non solo “Il Decreto Liquidità del Governo è destinato a fallire” Money.it