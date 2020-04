Migranti, De Micheli a La7: “Governo non si gira dall’altra parte, non vogliamo abdicare al nostro ruolo. Chiesto a Ong omogeneità con altre navi” (Di martedì 14 aprile 2020) “Abbiamo chiesto alle Ong di avere un comportamento omogeneo rispetto a quello che abbiamo fatto con le navi passeggeri e cioè di fare riferimento ai loro paesi”, così la ministra Paola De Micheli a Omnibus su La7. “Il governo non si gira mai dall’altra parte – ha detto la titolare del ministero dei Trasporti – Sono molto preoccupata per alcune discussioni di queste ore, perché sia Frontex che la Guardia Costiera hanno ribadito che non ci siano stati naufragi in queste ore. Abbiamo il Mediterraneo sotto controllo, non abbiamo nessuna intenzione di abdicare al nostro ruolo”. La De Micheli ha infine sottolineato la bontà del “modello organizzativo che stiamo cercando di avere per rendere questo sistema più efficiente in un momento in cui l’Italia è in una situazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano Migranti - Alan Kurdi con 149 persone a bordo ancora in mare. De Micheli : “Ong collaborino - il divieto di sbarco non è solo per loro” (Di martedì 14 aprile 2020) “Abbiamo chiesto alle Ong di avere un comportamento omogeneo rispetto a quello che abbiamo fatto con le navi passeggeri e cioè di fare riferimento ai loro paesi”, così la ministra Paola Dea Omnibus su La7. “Il governo non simai dall’altra– ha detto la titolare del ministero dei Trasporti – Sono molto preoccupata per alcune discussioni di queste ore, perché sia Frontex che la Guardia Costiera hanno ribadito che non ci siano stati naufragi in queste ore. Abbiamo il Mediterraneo sotto controllo, non abbiamo nessuna intenzione dial nostro ruolo”. La Deha infine sottolineato la bontà del “modello organizzativo che stiamo cercando di avere per rendere questo sistema più efficiente in un momento in cui l’Italia è in una situazione di ...

