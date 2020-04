Maltempo a Parma | tromba d’aria in città | vigili del fuoco al lavoro per alberi caduti in

(Di martedì 14 aprile 2020) Vento fortissimo in diverse zone del Centro-Italia. Nel pomeriggio unad'aria si è abbattuta su: diverse le segnalazioni aidel, intervenuti per rimuovere dalle stradee grondaie pericolanti. Forti raffiche di vento e disagi anche nella provincia di Verona.

Una delle vie più flagellate, nell’ultimo periodo, è stata via Comunale per Burana, alle prese con vari smottamenti registratisi lungo la sponda del canale a causa di varie ondate di maltempo. La ...Vediamo le previsioni per le prossime 48 ore: Meteo giovedì: Nord cieli generalmente nuvolosi con qualche fenomeno sparso al mattino sulle Alpi centro orientali e sull'Emilia Romagna, nevoso fino a ...