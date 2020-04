Libero seme in libera terra | simboli di una nuova resistenza planetaria

(Di martedì 14 aprile 2020) Un continente assediato dagli interessi economici di un impero, una popolazione vessata ed esasperata, un uomo che decide di combattere l’infinitamente grande con uno strumento estremamente piccolo. E’ la storia del mahatma Gandhi e della sua scelta di contrastare e sconfiggere la prepotenza dell’invasore britannico attraverso il simbolo dell’arcolaio, charka in lingua hindi, uno strumento rudimentale utilizzato per dipanare le matasse di cotone. E che il simbolo dell’indipendenza indiana, che arrivò addirittura ad essere stilizzato nella bandiera nazionale negli anni … Continua L'articoloindi unaproviene da il manifesto.

Non è un caso che Vandana Shiva, ambientalista indiana e presidente di Navdanya International, inizi il suo ultimo saggio, Semi di libertà, raccontando proprio la storia dell'arcolaio di Gandhi. Così ...