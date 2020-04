Il gioco delle tre carte

Leggi su it.insideover

(Di martedì 14 aprile 2020) Il governo italiano è a un crocevia per quanto riguarda le mosse future da compiere in materia di politica economica in risposta alla crisi del coronavirus. Di fronte all’esecutivo si aprono più strade e tutte sono, in un modo o nell’altro, piene di incertezza: attivare il Meccanismo europeo di stabilità la cui possibilità d’azione è stata varata dall’Eurogruppo? Sperare nell’utilità dell’azione della Banca Europea degli Investimenti e del sistema anti-disoccupazione Sure? Puntare forte sul Recovery Fund in via di elaborazione? La partita si deciderà a alti livelli, al Consiglio Europeo del 23 aprile. In cui per il governo di Giuseppe Conte c’è la seria possibilità di non riuscire a toccar palla. Il cedimento della linea della ...