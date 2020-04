I box in plexiglass per gli stabilimenti balneari (e le spiagge libere?) (Di martedì 14 aprile 2020) Da qualche giorno circolano su facebook e Twitter immagini di stabilimenti balneari con protezione in plexiglass per affrontare così anche in spiaggia l’emergenza Coronavirus. Nei tweet e negli status si parla della possibilità di piazzare nelle spiagge queste protezioni. Coronavirus: i box in plexiglass per gli stabilimenti (e le spiagge libere?) È bene precisare che finora a nessun governo è venuto in mente di rivestire così le spiagge italiane. Le immagini fanno parte del catalogo (privato) dell’azienda“Nuova Neon Group 2” di Serramazzoni, vicino Modena, che già da qualche tempo si occupa di come utilizzare il plexiglass per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro al tempo di COVID-19. L’azienda ha progettato su una spiaggia della riviera romagnola box trasparenti con pareti di plexiglass e profili in alluminio, ... Leggi su nextquotidiano Box in plexiglass tra ombrelloni : l'idea per tornare in spiaggia (mantenendo le distanze) (Di martedì 14 aprile 2020) Da qualche giorno circolano su facebook e Twitter immagini dicon protezione inper affrontare così anche in spiaggia l’emergenza Coronavirus. Nei tweet e negli status si parla della possibilità di piazzare nellequeste protezioni. Coronavirus: i box inper gli(e le?) È bene precisare che finora a nessun governo è venuto in mente di rivestire così leitaliane. Le immagini fanno parte del catalogo (privato) dell’azienda“Nuova Neon Group 2” di Serramazzoni, vicino Modena, che già da qualche tempo si occupa di come utilizzare ilper mettere in sicurezza i luoghi di lavoro al tempo di COVID-19. L’azienda ha progettato su una spiaggia della riviera romagnola box trasparenti con pareti die profili in alluminio, ...

repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra i lettini sulla spiaggia: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il… - repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' [a… - covidiamo : #Coronavirus, box in #plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese'.… - polaris881 : RT @repubblica: Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' [aggiornam… - adrianarenault2 : RT @repubblica: Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' [aggiornam… -