FIFA, il Genoa dovrà versare 800 mila euro per Jagiello (Di martedì 14 aprile 2020) La FIFA ha stabilito che il Genoa dovrà versare 800 mila euro in relazione all’acquisto del calciatore polacco Filip Jagiello. Lo riporta Calciomercato.com, spiegando che il club ligure dovrà saldare il debito nei confronti dello Zaglebie Lubin, società dalla quale ha rilevato il classe 1997. Qualora il Genoa non versasse la somma prevista, il club … L'articolo FIFA, il Genoa dovrà versare 800 mila euro per Jagiello è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 aprile 2020) Laha stabilito che ildovrà800in relazione all’acquisto del calciatore polacco Filip. Lo riporta Calciomercato.com, spiegando che il club ligure dovrà saldare il debito nei confronti dello Zaglebie Lubin, società dalla quale ha rilevato il classe 1997. Qualora ilnon versasse la somma prevista, il club … L'articolo, ildovrà800perè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

