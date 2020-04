Da Lecce a Bergamo con tanto amore (Di martedì 14 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodiBergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodi.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di

Sono Elisa Montinaro e scrivo dalla provincia di Lecce. Condivido con voi una mia opera. Bergamo è da molti anni la mia seconda città, lì vive una parte del mio cuore. E il vostro dolore non può che ...

