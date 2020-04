Coronavirus, Pozzuoli: grave la situazione dell’ospedale. Il sindaco di Bacoli: Contagi in aumento (Di martedì 14 aprile 2020) “La problematica dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è in continua evoluzione. La situazione è seria. Ci sarà tempo per evidenziare le responsabilità. Adesso però è solo il momento di adottare tutte le misure necessarie per evitare il peggio”. Ad affermarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. “Il numero dei Contagiati – spiega il sindaco – con l’arrivo del risultati ai tamponi effettuati ad operatori sanitari, medici, infermieri, personale delle pulizie e pazienti, continua ad aumentare. Purtroppo altri 3 cittadini di Bacoli, presenti nel reparto di Medicina, sono risultati positivi al Coronavirus. Si stanno predisponendo i tamponi per le persone con cui hanno avuto contatti. I Contagi in città salgono quindi a 17. Ed almeno 15 di questi sono purtroppo riferibili ... Leggi su ildenaro Pozzuoli - allarme Coronavirus all’ospedale Santa Maria delle Grazie : 5 infermieri positivi

Coronavirus - isolato un reparto dell’ospedale di Pozzuoli

