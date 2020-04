Coronavirus | Majorino Pd | “La Lombardia deve essere commissariata per la gestione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) “Ci troviamo di fronte a una situazione molto complicata. Un sistema sanitario, quello lombardo, di grande eccellenza che in questo periodo è andato in tilt. E questo riguarda tanti aspetti ed è figlio in parte della voglia di puntare tutto sul sistema ospedaliero. Il problema è che per curare non è sufficiente un ospedale efficiente, servono anche interventi a casa. E poi non c’è chiarezza sull’uso di tamponi e di dispositivi di protezione. Siamo di fronte a una serie di carenze molto preoccupanti ed è il motivo per cui mi spingo a dire che debbalasanitaria durante l’emergenza. Non è una questione di destra e sinistra, perché il Veneto ha gestito bene la situazione sanitaria, Lazio ed Emilia-Romagna hanno gestito bene”. Così l’eurodeputato del Pd, ...