Coronavirus | le prime mosse della task force per la Fase 2 | app per autodichiarazioni e

Leggi su open.online

(Di martedì 14 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Un’app per tracciare i positivi, munita di geolocalizzazione, per costruire una mappadiffusione dele dei contagi. L’idea era stata già annunciata la scorsa settimana dal ministroSalute Roberto Speranza, nell’ambito del programma suddiviso in 5 punti per far uscire l’Italia dall’emergenza sanitaria che l’ha investita. Palazzo Chigi sta lavorando alla2 del Paese e, per farlo, potrebbe affidare alla speciale, guidata da Vittorio Colao, il compito di sviluppare l’applicazione che sia disponibile per tutti i tipi di sistemi operativi e che serva a semplificare e monitorare gli spostamenti dei cittadini. Il ritorno alla normalità avverrà in modo scaglionato, seguendo protocolli diversi: lockdown più breve ...