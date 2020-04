Coronavirus, ecco le attività che ripartono oggi Regioni in ordine sparso, il Veneto apre al jogging (Di martedì 14 aprile 2020) Roma - Secondo l'ultimo DPCM riaprono oggi le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. ripartono le attività forestali, l'industria del legno e anche la produzione di computer. ecco i primi spiragli nel lockdown da Coronavirus. La serrata pressoché totale viene prorogata ancora, da oggi fino al 3 maggio, compresa la stretta sui rientri dall'estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per chi ha la febbre. Non è certo la Fase 2, ma è almeno il primo timido passo di un nuovo inizio. Tra gel e mascherine, oggi librerie, cartolerie e negozi d'abbigliamento per l'infanzia riaprono i battenti, con tutte le precauzioni del caso. Ma non è così in tutta Italia. Non sono poche le Regioni - con una babele di ordinanze - che hanno deciso di mantenere le forti restrizioni del ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus in Italia - slitta la fase 2 : ecco come ripartire

Ecco tutti gli studi clinici dei farmaci approvati dall'Aifa per frenare il Coronavirus

