Coronavirus | Apple e Google uniti per tracciamento contagio | come usciremo dalla

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Martedì 14 aprile 2020.uniscono le forze per un nuovodel. La strategia dell’attesa, vale a dire restare a casa nella speranza che il Covid-19 passi, non si sta rivelando un’arma vincente. Purtroppo sono ancora tante le persone pronte ad aggirare i divieti imposti dal governo pur di uscire, parimenti l’emergenza economica che comincia a destare non meno preoccupazioni di quella sanitaria. Mentre in Italia i politici, in collaborazione con gli scienziati, sono al lavoro per valutaresarà la fase 2, i due giganti della Silicon Valley,, hanno intuito prima dei governi occidentali che bisogna imitare le alternative antidelle democrazie orientali.perquarantena Su ‘Linkiesta’ Fabio ...