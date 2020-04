Coronavirus, Agcom sospende per 6 mesi i programmi tv di Panzironi: "Sono un pericolo" (Di martedì 14 aprile 2020) L’annuncio ufficiale arriva oggi 14 aprile, nel primo pomeriggio. Per 6 mesi, Sono sospesi i programmi di Adriano Panzironi, il giornalista che ha ideato lo stile di vita Life120: come campare 120 anni, senza carboidrati ma con i suoi integratori. L’Autorità di Garanzia nelle comunicazioni (Agcom) sospende la programmazione del suo Il cercasalute perché contesta la non scientificità delle “verità” diffuse sul Coronavirus. Tutte le verità che la medicina ufficiale – definizione coniata da Panzironi – non ci vuole dire sulla pandemia che sta devastando il mondo. Prima su tutti quella sul potere di guarigione (e prevenzione) della vitamina D che si trova nei prodotti che Adriano Panzironi e il fratello Roberto producono, promuovono e vendono durante la trasmissione Il Cercasalute. In realtà – come ... Leggi su iltirreno.gelocal Adriano Panzironi sospeso dall’Agcom : “Life 120 per prevenire il Coronavirus”

