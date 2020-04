Andrea Damante insieme a Giulia de Lellis | poi cancella tutto

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Luana Rosatoposta su Instagram un video in qui inquadra velocementeDe, poima le immagini hanno fatto ugualmente il giro della rete Nuova gaffe social per: il dj veronese, ormai ritornato con la storica ex fidanzataDe, ha commesso un errore mostrando in un video postato su Instagram proprio la influencer. I due, che com’è noto a tutti sono ufficialmente ritornatidopo un anno e mezzo dalla separazione, hanno deciso di non mostrarsi ancora ai propri follower. In tanti, infatti, attendevano una sorpresa con il video messaggio chee la Dehanno inviato a Verissimo lo scorso 11 aprile, ma neanche in quell’occasione la coppia si è mostrata. Per questo motivo, nei loro confronti sono piovute una serie di critiche tanto che, anche i fan più ...