A Riccione il trasgressore record: 62enne multato 9 volte in 12 giorni. "Voglio sentirmi libero"

L'ingegner Erminio Nobili, 62enne di Riccione, è stato multato nove volte in soli dodici giorni per essere uscito da casa ignorando le restrizioni imposte dal governo: "Voglio sentirmi libero, so di violare la legge, ma non ce la faccio a stare chiuso in casa".

L'ingegner Erminio Nobili, 62enne di Riccione, è stato multato nove volte per essere uscito da casa ignorando le restrizioni imposte dal governo: "Voglio sentirmi libero, so di violare la legge, ma ...

