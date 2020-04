A Pasquetta record di multe, scoperte 16.545 persone 'in fuga' (Di martedì 14 aprile 2020) record di persone sanzionate amministrativamente nel giorno di Pasquetta: su 252.148 controllate dalle forze di polizia, 16.545 sono risultate non in regola rispetto ai divieti sugli spostamenti, il 20,2% in più rispetto al giorno di Pasqua (13.756). Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e Pasquetta i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 persone, 30.301 delle quali (il 6,5%, contro una media dei giorni feriali che oscilla tra il 3 e il 4%) risultate non in regola. Sempre ieri le persone denunciate per aver attestato il falso nell'autodichiarazione sono state 88, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 29. I controlli di esercizi e attività commerciali sono stati 62.391 e hanno portato a sanzionare 146 esercenti e a chiudere 63 attività. A Roma sono state elevate 162 ... Leggi su agi Coronavirus - record di sanzioni a Pasquetta in Italia

Coronavirus - Pasquetta record di sanzioni : numero più alto da inizio misure

